- In perioada minivacanței, politistii rutieri din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor rutiere municipale si orasenesti au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea de catre conducatorii auto a riscurilor la care se expun prin nerespectarea…

- La data de 24 aprilie a.c., in jurul orei 11.00, un echipaj de politie rutiera din cadrul Biroului Rutier Bacau au depistat in flagrant delict, un barbat de 52 de ani, din localitate care a condus un autoturism pe strada Calea Republicii, cu viteza de 92 km/h in zona de actiune a indicatorului de limitare…

- Un echipaj de politie din cadrul Biroului Rutier Bacau a depistat pe strada Calea Moinești din localitate, un autoturism care circula cu viteza de 106 km/h, condus de un barbat de 45 de ani, din comuna Hemeiuș. In urma verificarii in bazele de date ale Poliției Romane a rezultat faptul ca, acesta figureaza…

- Politistii bacauani continua activitatile de prevenire si combatere a accidentelor de circulatie. Activitatile din trafic, de ieri, au vizat prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere indeosebi viteza excesiva. Ieri, 15 aprilie a.c, efectivele de poliție rutiera au…

- Un barbat din Brașov s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins conducand fara permis, pe DN 17, in județul Bistrița-Nasaud. In plus, a condus cu viteza peste limita legala. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, in urma acțiunilor de monitorizare a traficului rutier, polițiștii din cadrul Poliției Orașului…

- Potrivit politistilor, soferul consumase droguri si alcool inainte de a urca la volan, fiind depistat pozitiv la testarea cu aparatele drugtest si alcooltest.Tanarul conducea un autoturism pe DN68, in afara localitatii Hunedoara, cand a fost inregistrat cu aparatul radar, de un echipaj al Politiei Hateg,…

- Un tanar in varsta de 22 de ani a fost prins la volan baut și drogat. Circula cu 222 de km/h pe DN68. Acesta a fost amendat cu 4.930 de lei, iar permisul i-a fost suspendat timp de șase luni. „Conducatorul auto nu a oprit la semnalele politistilor, continuandu-si deplasarea, fiind oprit de politistii…

- Nr. 48 din 18 februarie 2022 BULETIN DE PRESA Retinut pentru 24 de ore, cercetat pentru conducere fara permis La data de 17 februarie a.c., politistii Serviciului Rutier au dispus ordonanta de retinere pentru 24 de ore impotriva unui barbat de 40 de ani, din Bistrita, cercetat pentru conducere fara…