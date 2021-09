Guvernul chinez a stabilit recent o noua politica de restricționare a jocurilor online pentru cei sub 18 ani la doar trei ore pe saptamana. O decizie de neconceput in alta parte, dar care ridica preocupari despre inceperea unei detoxificari digitale globale. Se pune intrebarea daca alte țari trebuie sa analizeze problema consumului din ce in […] The post Dependența de jocuri online: urmeaza detoxificarea digitala? first appeared on Ziarul National .