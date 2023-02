Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Emmanuel Macron a respins, joi dupa-amiaza, acuzatiile Moscovei privind implicarea directa a tarilor occidentale in razboiul din Ucraina, Ministerul de Externe de la Paris subliniind ca Franta nu este in razboi cu Rusia, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- India si China au refuzat sa plateasca Kremlinului mai mult pentru petrolul rusesc. Astfel, planurile Moscovei de a scumpi acest tip de materie prima au fost date peste cap, relateaza pe Telegram publicatia de opozitie The Moscow Times. In prezent, pretul petrolului Ural, principalul brand al Federatiei…

- Inainte ca Rusia sa invadeze Ucraina, la 24 februarie 2022, oligarhii ruși au transferat active financiare copiilor și partenerilor lor de afaceri pentru a evita sancțiuni, conform unui raport al FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, biroul din cadrul Departamentului de Trezorerie al SUA). In…

- Ministerul rus de Externe a gasit o noua justificare pentru invadarea Ucrainei și anexarea teritoriilor sale, afirmand ca acestea au reprezentat metoda Rusiei de a purta un dialog „onest” pe picior de egalitate cu Occidentul, relateaza TASS . „Pentru a neutraliza amenințarile de securitate care au…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, care este in prezent vicepresedinte al Consiliului Securitatii Rusiei, a cerut miercuri interzicerea revenirii in Rusia a „tradatorilor” care critica din strainatate „operatiunea militara speciala a Moscovei” in Ucraina, informeaza Agerpres, care preia EFE. „Tradatorii…

- Diplomatul rus Anatoli Antonov spune ca vizita președintelui ucrainean in Statele Unite arata ca nici Washingtonul, nici Volodimir Zelenski nu sunt ”pregatiți pentru pace” și avertizeaza in privința unei escaladari a conflictului care dureaza deja de zece luni, relateaza CNN.Catalogand deplasarea lui…

- Arestarea cetateanului rus Vadim Konoscenok in Estonia, la cererea Statelor Unite, este "inacceptabila", a declarat un adjunct al ministrului rus de externe, Evgheni Ivanov, care a promis ca va exista un raspuns din partea Moscovei, relateaza CNN. "Nu vom tolera acest lucru, nu este prima data cand…

- Parlamentul European a adoptat cu larga majoritate o rezoluție prin care Rusia este declarata stat sponsor al terorismului și care utilizeaza mijloace de terorism, solicitare facuta in mod repetat Occidentului de catre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Masura, care este in mare parte simbolica,…