- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a condamnat din nou ajutorul occidental acordat Ucrainei, amenintand ca va continua atacurile in cazul unor noi livrari de arme, a declarat el intr-un interviu acordat jurnalistei Nadana Fridrikhson pentru Reuters, publicat sambata. "Toata Ucraina care ramane sub…

- Franta a decis sa demareze o campanie pentru ca Uniunea Europeana sa recunoasca hidrogenul produs prin utilizarea energiei nucleare in regulile UE privind energiile regenerabile, insa unele state membre se opun acestei idei, transmite Reuters.

- Dacia a vandut in 2022 un numar de 573.800 de vehicule, cu 6,8% mai mult fața de anul precedent. Franța a fost, de departe, cea mai mare piața, urmata de Italia și Spania. Dacia a inmatriculat in 2022 un numar de 40.179 de vehicule pe piața din Romania, in creștere cu 5% fața de nivelul inregistrat…

- „Astazi a fost aprobat si proiectul de lege prin care a fost aprobat contractul de finantare investitii prioritare in domeniul sigurantei rutiere in Romania, un contract intre Romania si Banca Europeana de Investitii, cu o valoare de 50 de milioane de euro. Vor fi realizate in 89 de locatii pasaje sub-…

- Departamentul american al Apararii a acordat L3Harris Technologies un contract de 40 de milioane de dolari pentru livrarea a 14 sisteme de arme antidrona pentru a susține forțele de securitate din Ucraina, a declarat compania, conform Reuters.

- Departamentul de Stat de la Washington a aprobat, joi, potentiala vanzare de sisteme antitanc Volcano in Taiwan, in cadrul unui contract estimat la 180 de milioane de dolari, informeaza agentia Reuters, citata de Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Runda din finala selectiei nationale Eurovision din Ucraina se va desfasura sambata seara intr-un adapost antiaerian din capitala. Anul trecut, concursul a fost castigat de orchestra ucraineana Kalush Orchestra, dar anul viitor evenimentul va fi gazduit de Liverpool din cauza razboiului din Ucraina.…

- Programul Operational pentru Transport a fost aprobat de Comisia Europeana, suma alocata fiind de 9,6 miliarde de euro, din care 4,65 miliarde sunt fonduri europene nerambursabile, a anuntat, vineri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook. ‘Unda verde…