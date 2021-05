Stiri pe aceeasi tema

- Înainte sa piarda totul, 20 de miliarde de dolari, Bill Hwang a fost cel mai mai mare investitor de pe bursa de care n-ai auzit niciodata, scrie Bloomberg.Începând din 2013 acesta a investit peste 200 de milioane de dolari cu care a ramas dupa ce și-a închis fondul de…

- Furnizorii de Internet in banda larga se confrunta cu intarzieri de peste un an la comenzile pentru routere de Internet, devenind ultima victima a crizei de cipuri care afecteaza lanturile mondiale de aprovizionare si creeaza probleme pentru milioane de persoane care in continuarea lucreaza de acasa,…

- Un actor de la Hollywood, acuzat de fraudarea unor investitori cu 690 de milioane de dolari printr-o schema Ponzi, a fost arestat la Los Angeles, iar bunurile sale au fost confiscate, a informat Comisia pentru Bursa si Valori Mobiliare din SUA (SEC), potrivit AFP. Zachary Horwitz, in varsta 34 de ani,…

- Banca elvetiana de investitii Credit Suisse ia in considerare schimbarea conducerii executive, inclusiv inlocuirea ofiterului de risc, Lara Warner, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, din cauza scandalului Archegos, informeaza site-ul btimesonline.com..…

- Din penthouse-ul sau de deasupra centrului cartierului Manhattan din New York Bill Hwang strângea în tacere una dintre cele mai mari averi din lume. Nici macar pe Wall Street mulți nu i-au acordat atenție pâna când dintr-odata a facut-o toata lumea, scrie Bloomberg.Hwang…

- Tesla i-a acordat CEO-ului Elon Musk titlul oficial de „Tehno-rege al Tesla” într-un nou document oficial depus luni, relateaza CNBC.Musk își va pastra și poziția de CEO (Chief Executive Officer), potrivit aceluiași document. Zach Kirkhorn, ofițerul financiar șef (Chief…

- Germania a ridicat restricția de varsta pentru vaccinul de la AstraZeneca. Comisia germana a vaccinurilor a dat joi unda verde administrarii serului anti-Covid in randul persoanelor de peste 65 de ani, a anuntat Ministerul Sanatatii, relateaza AFP, citata de Agerpres. "Comisia vaccinurilor recomanda…