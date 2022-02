Ca parte a operatiunii, autoritatile au retinut un cuplu din New York, pe baza acuzatiilor ca planuiau sa spaleze activele digitale. Aceasta marcheaza cea mai mare confiscare financiara efectuata vreodata de agentie, a declarat procurorul general adjunct Lisa Monaco, intr-un comunicat. Oficialii au spus ca l-au arestat ​​pe lya Lichtenstein, in varsta de 34 de ani, si pe sotia sa, Heather Morgan, in varsta de 31 de ani. Autoritatile ii acuza pe cei doi ca au incercat sa spaleze veniturile pbtinute din 119.754 de bitcoin, furate de pe platforma Bitfinex, dupa ce un hacker a accesat sistemele Bitfinex…