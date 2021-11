Departament pentru dezvoltarea agriculturii mureșene Președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, a anunțat joi, 28 octombrie, cu prilejul unei conferințe de presa prilejuita de prezentarea bilanțului instituției la implinirea unui an de la depunerea juramantului, ca autoritațile județene au demarat procedurile pentru inființarea unui Departament pentru dezvoltare rurala in cadrul Asociației Visit Mureș. "Nu demult am modificat Statutul la... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Romania are nevoie de o continua transformare a sistemului agricol, esențiala in aceasta perioada de creștere economica, dar dezvoltarea acestuia necesita permanent o munca asidua in vederea...