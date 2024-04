Stiri pe aceeasi tema

- „La mulți ani, domnule Ioan Bledea! Sculptor talentat și iubit de noi toți, cetațean de onoare al municipiului Sighetu Marmației, artistul sighetean a devenit in timp un adevarat ambasador al Maramureșului. Va dorim ani mulți, cu sanatate și inspirație. Sa dați viața lemnului așa cum știți dumneavoastra…

- In aceasta seara, artistul, Deți Iuga a incantat inimile maramureșenilor cu lansarea pricesnei, „Cu crucea in spate am trecut și acum”. Lansarea avut loc cu prilejul intrarii in Postului Paștelui. Cantarea bisericeasca transmite mesaje puternice despre credința și lupta umana, reconfirmand legatura…

- Cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte Episcop Iustin, marți, 12 martie, a avut loc, la sediul Protopopiatului Ortodox din Municipiul Baia Mare, intalnirea de lucru din cadrul proiectului intitulat „Grupuri de lucru pentru participanții la cursurile de prevenire a traficului de persoane” in Episcopia…

- Sanatatea mureșeana a beneficiat in ultimul an și jumatate de investiții in valoare totala de peste un miliard de lei, a anunțat vineri, 8 martie, pentru cotidianul Zi de Zi, deputatul social-democrat Corneliu Florin Buicu, vicepreședinte al Comisiei de sanatate și familie din Camera Deputaților. Bani…

- Clubul de Echitatie Tulipan din localitatea Arcus a finalizat proiectul TulipRide, finantat din fonduri norvegiene, ce a avut ca scop dezvoltarea motricitatii copiilor cu ajutorul cailor si dezvoltarea abilitatilor pentru o viata independenta. Barabas Csilla, una dintre coordonatoarele proiectului,…

- O noua editie a trainingului catehetic va avea loc in perioada 19-21 februarie. Reuniune anuala a preoților organizatori de activitați pentru tineri se va desfasura la Schitul Luna Șes din Negrești Oaș. Invitatul special al trainingului catehetic organizat de Episcopia Ortodoxa Romana a Maramureșului…

- Preasfințitul Parintele Iustin, episcopul Maramureșului și Satmarului, va fi azi, 2 februarie, prezent in mijlocul credinciosilor pentru a savarși Sfanta Liturghie inconjurat de un sobor de preoți și diaconi cu ocazia hramului de iarna a Manastirii „Adormirea Maicii Domnului” Moisei, Protopopiatul Vișeu.…

- Duminica, 21 ianuarie 2024 (a 32-a dupa Rusalii), Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului, va sluj incepand cu ora 10.00, la Parohia Ortodoxa „Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Carbunari, Protopopiatul Baia Mare. Raspunsurile la…