- Un barbat din Constanța s-a ales cu dosar penal pentru ultraj dupa ce a amenintat luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale aflati intr-o misiune. Imagini de la incident au devenit virale pe rețelele de socializare și il surprind pe barbat care a traversat prin loc nepermis un bulevard din Constanta…

- Un pasager a incercat sa deschida ușa in timpul zborului și a atacat un insoțitor. Au fost momente de groaza intr-un avion din Statele Unite, in plin zbor. Un pasager a incercat sa injunghie un insotitor de bord si sa deschida o ușa, in timpul unei curse United Airlines de la Los Angeles la Boston,…

- Articolul Noi facilitați la transportul public local de pe raza municipiului Buzau, alocate de la 1 martie 2023 se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Incepand cu data de 01.03.2023, societatea Trans Bus va acorda noi gratuitați/facilitați la transportul public local pe raza municipiului Buzau.…

- Articolul Eleva de 13 ani din Smeeni, lovita de o mașina pe trecerea de pietoni se poate citi integral pe Stiri de Buzau . O eleva de 13 ani din Smeeni a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de un autoturism chiar pe trecerea de pietoni de langa școala. Traficul a foat […]

- Articolul VIDEO Viscolul ține inchis un drum național din Buzau. Efectele urgiei, filmate dintr-un utilaj de deszapezire se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Doua sectoare de drum national din judetele Buzau si Vrancea sunt inchise luni dimineata din cauza viscolului. Cea mai afectata zona din…

- Articolul Trans Bus a comunicat un nou orar de transport, valabil in zilele de 23 și 24 ianuarie 2023 se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Societatea de transport calatori, Trans Bus S.A. Buzau a comunicat programul de transport, valabil in zilele de luni 23.01 și marți 24.01.2023, dupa cum urmeaza:…

- Articolul VIDEO Filmare din benzinarie cu șoferul drogat care a provocat un accident cu mașina Poliției se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Apar date noi in cazul accidentului din județul Buzau, in care a fost implicata și o mașina de poliție aflata intr-o urmarire. In mașina pe care polițiștii…

- Argentina este noua campioana a Cupei Mondiale 2022. Finala dintre Argentina și Franța a pus punct unui campionat condimentat cu surprize, unele mari, care le-a adus fanilor o luna de meciuri la cel mai inalt nivel. Iar intalnirea de astazi a fost spectacol total, cu scorul final al partidei 4-2.