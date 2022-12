Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Maxim isi contiua evolutia de vis pentru Gaziantep! Internationalul roman a marcat un gol si a contribuit cu pasa decisiva la o alta reusita a colegilor sai, intr-un meci din Cupa Turciei. Alexandru Maxim are un sezon de exceptie la Gaziantep. Mijlocasul de 32 de ani a ajuns la 4 goluri marcate…

- Ianis Hagi, mesaj urias pentru fani dupa ce si-a prelungit contractul cu Rangers. Internationalul roman si-a prelungit contractul cu Rangers pana in 2026, desi in acest an a fost accidentat. Ianis Hagi a suferit o accidentare groaznica la ligamentele genunchiului drept in luna ianuarie. De atunci a…

- Dennis Man a reusit un nou gol in Serie B. Atacantul de 24 de ani a marcat in meciul Brescia – Parma, din etapa a 17-a. Titularizat de Fabio Pecchia, internationalul roman a avut nevoie de numai 16 minute pentru a deschide scorul. A avut o executie de varf autentic. ⚽ 15′ DEEEEENNISSSSS! Valenti crossa…

- George Puscas a reusit primul gol al sezonului pentru Genoa. Internationalul roman a pus punct unui secete de aproximativ sapte luni, ultima reusita a sa pentru o echipa de club avand loc la inceputul lunii mai. George Puscas evolueaza la Genoa de la inceputul sezonului, cand a fost transferat sub forma…

- Olimpiu Moruțan a marcat din nou pentru Pisa, dupa doua luni de pauza. Internaționalul roman a fost titular la formația de Serie B alaturi de alt „tricolor”, Marius Marin, dar și alaturi de Artur Ionița, jucator care are cetațenie romana, dar evolueaza pentru Republica Moldova. Olimpiu Moruțan a deschis…

- Alexandru Cicaldau a marcat primul gol pentru Al Ittihad Kalba. Mijlocasul roman, care a plecat de la Galatasaray vara trecuta, a avut nevoie de 7 meciuri pentru a bifa prima reusita. Internationalul roman a marcat in duelul cu Al Wasl, scor 2-2. A punctat in minutul 58, cand echipa sa era condusa cu…

- Denis Dragus a marcat un gol superb pentru echipa sa, Standard Liege. Internationalul roman a punctat, dupa ce a creat o faza individuala spectaculoasa in careul advers. Denis Dragus a inscris pentru 2-0, in confruntarea de pe teren propriu a echipei sale. Standard a intalnit-o pe Royal Antwerp, intr-un…

- Ioan Ovidiu Sabau ii „spulbera” visul lui Dennis Man, care a ajuns pe lista marelui AC Milan. Fostul international este de parere ca fotbalistul lui Parma nu poate face fața la campioana Italiei. Dennis Man poate imbraca in scurt timp tricoul lui AC Milan. Paolo Maldini il urmareste cu mare interes,…