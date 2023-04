Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca nu a mai jucat titular in ultimele trei meciuri la Parma, Dennis Man, 24 de ani, ramane un element important in lupta pentru promovarea in Serie A. Dennis Man și-a pierdut locul in primul unsprezece al Parmei, evoluand cel mult o repriza in ultimele trei etape din Serie B. Aceasta postura…

- Adrian Mutu, prima reactie dupa Andorra – Romania 0-2. Expertul Antena 1 a laudat evolutia nationalei Romaniei in partida cu Andorra. Dennis Man si Denis Alibec au marcat golurile victoriei. Andorra – Romania 0-2 a fost in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Adrian Mutu i-a laudat pe cei doi marcatori…

- ”Imprumutat de la Inter pana in vara, i-a limpezit orizontul lui Auxerre”, scrie azi cotidianul L'Equipe și ”Are un aport important in lupta pentru evitarea retrogradarii”. AJA a legat cinci meciuri fara eșec cu Radu intre buturi și a urcat pe locul 17. Astazi, de la ora 18:00, o infrunta acasa pe Rennes.…

- Dennis Man (24 de ani), extrema de la Parma, s-a accidentat in timpul meciului cu Frosinone, scor 4-3. Abia revenit la Parma dupa o accidentare musculara suferita pe 10 ianuarie, Man are noi probleme. Dennis a suferit o contuzie la glezna dreapta in timpul meciului cu Frosinone, potrivit Parma Live.…

- Dennis Man (24 de ani) s-a recuperat dupa accidentarea suferita in ianuarie și va face parte din lotul Parmei pentru meciul cu Ascoli (sambata, ora 15:00). Anunțul a fost facut de antrenorul de la Parma, Fabio Pecchia. Man ar fi putut prinde foaia de joc și la meciul din etapa trecuta, 11 cu Ternana,…

- S-a aflat ce nota a primit Ciprian Tatarusanu dupa AC Milan – Tottenham, scor 1-0, din mansa tur a optimilor de finala ale UEFA Champions League. Titularizat de Stefano Pioli, portarul roman de 37 de ani a fost printre remarcatii confruntarii de pe San Siro. Criticat in startul acestui an pentru evolutiile…

- Marius Șumudica nu e surprins de problemele lui Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. „Șumi” a prezis ca starul portughez va avea viața grea la Al-Nassr. Cristiano Ronaldo este fara gol marcat in primele doua meciuri oficiale la Al-Nassr. Șumudica e convins ca startul slab al portughezului la noua echipa…

- Basarab Panduru (52 de ani), fostul internațional, este de parere ca Dennis Man (24 de ani), extrema Parmei, ar putea juca la un nivel superior fața de Serie B. Fostul mijlcoaș al Stelei este de parere ca Dennis Man este singurul jucator roman din Serie B care ar putea juca in Serie A. Basarab Panduru:…