- Fotbalistul român Dennis Man a început cu dreptul noua stagiune din Serie B cu Parma. Cu gol înscris în partida contra lui Frosinone, jucatorul a fost laudat de presa locala.Man a evoluat pâna în minutul 86 pentru Parma și a marcat în minutul 52. Cu…

- Dennis Man (22 de ani) a marcat un gol in remiza obținuta de Parma pe terenul lui Frosinone, scor 2-2, in prima etapa din Serie B. Parma a inceput ezitant meciul de pe „Stadio Benito Stirpe”. Gazdele au asediat poarta veteranului Buffon in primele 30 de minute, reușind sa puncteze prin Zerbin, in minutul…

- Dan Șucu deține de ani de zile o afacere de succes și recent s-a remarcat și pe micul ecran, la „Imperiul Leilor”, emisiunea de la Pro TV. Dincolo de cariera sa, acesta e casatorit cu Diana și au impreuna doi copii. Omul de afaceri și-a dus acum familia intr-o vacanța, chiar in Capri. A avut un motiv…

- Romania's Prime Minister Florin Citu sent a message on Sunday, July 4, the US Independence Day. "Congratulations on the 245th anniversary of the Independence Day to a great nation, a strategic partner, and to all my American friends. Happy 4th of July!" reads the message posted on the Facebook…

- Nationala de fotbal a Danemarcei s-a calificat in semifinalele EURO 2020, dupa ce a invins echipa Cehiei cu scorul de 2-1 (2-0), sambata seara, pe Stadionul Olimpic din Baku. Danezii au deschis scorul repede, prin Delaney, care a reluat cu capul o minge centrata din corner. Tot danezii au avut ocaziile…

- Gianluigi Buffon a revenit la Parma dupa 20 de ani, iar clubul italian a postat pe rețele de socializare mai multe filmulețe în care portarul italian este costumat în Superman.Parma a ajuns la un acord cu Buffon pentru un contract valabil pâna la 30 iunie 2023.“Suntem…

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a anunțat ca Parma a primit o oferta de a-l vinde pe Dennis Man in schimbul sumei de 12 milioane de euro. Patronule echipei italiene, Kyle Krause, nu vrea sa renunțe insa la internaționalul roman. Parmalive a scris ca echipa interesata de serviciile lui Dennis…

- TAROM a programat pentru ziua de 1 iunie, Ziua Internationala a Copilului, patru zboruri speciale, de o ora, deasupra Romaniei Zborurile se vor desfașura, potrivit RADOR, cu cele mai noi avioane ale companiei. Decolarile ar urma sa aiba loc incepand cu ora 10:00, din doua in doua ore, iar tarifele pornesc…