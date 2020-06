Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Raducu a plecat mult prea devreme dintre noi, iar in urma sa a lasat o durere imensa. Ticy, fostul iubit al artistei iși amintește cu drag de momentele frumoase petrecute cu ea, iar in semn de omagiu a lansat impreuna cu aceasta o piesa pe care o aveau inregistrata cu mult timp inainte de a se…

- Monica Anisie ceruse la inceputul anului scolar reformarea programei invechite, care ii plictiseste de multe ori pe elevi. Expertii s-au conformat si au venit cu un draft, insa deocamdata documentul nu a ajuns spre aprobare pe masa Guvernului.

- Conform unei vechi dorințe ale sale, Inaltpreasfințitul Pimen, care a plecat in lumea celor veșnice in cursul nopții de marți spre miercuri, la Institutul de Boli Infecțioase "Matei Balș" din București, va fi inmormantat in cimitirul Schitului Sihastria Putnei de la Putna. Mormantul a ...

- Trei concerte inedite au avut loc la Timișoara in prima zi de relaxare a restricțiilor impuse in urma cu doua luni pentru a preveni raspandirea pandemiei... The post Scena dintre blocuri. Artiști timișoreni au concertat pe balcoane in prima zi de relaxare appeared first on Renasterea banateana .

- Denisa Raducu s-a stins in urma cu aproape 3 ani in urma unei boli necruțatoare, iar vestea a picat ca un trasnet pentru toți cei care au iubit-o. Fanii nu au uitat-o nici in ziua de astazi și zilnic intra pe pagina sa de socializare pentru a-și aduce aminte de fotografiile cu ea.

- Melodia "Christos a Inviat!"reuneste 100 de artisti, care s-au implicat pro bono in proiect, a fost compusa de Andrei Tudor pe versuri de Andreea Andrei. Montajul a fost realizat de Radu Bucura.

- Urmarind cu atenție situația actuala și fiind in legatura constanta cu autoritațile, Electric Castle continua pregatirile pentru cea de-a 8-a ediție, programata pentru 15 – 19 iulie, la castelul Banffy din Bonțida. Prioritatea absoluta ramane deplina siguranța a spectatorilor; pentru moment, lucrurile…