- S-au scurs peste 40 de ani de la moartea marelui actor Amza Pellea! Renumitul actor a decedat inainte de a implini 53 de ani. De curand, fiica lui, Oana Pellea, a publicat pe rețelele de socializare o imagine de la mormantul tatalui sau. Ce au observat fanii? Cum arata mormantul lui Amza Pellea Amza…

- O artista din Romania a demonstrat ca este o eroina. A facut sacrificii mari pentru a deveni mama pentru a doua oara, deși riscurile erau foarte mari. A infruntat moartea pentru a mai avea un copil, dar spune ca ar mai face acest pas oricand, fara sa stea pe ganduri. Vedeta, la un pas de […] The post…

- In urma cu doua zile, pe 26 martie, s-au implinit trei ani de la dispariția artistei Cornelia Catanga, in urma unui stop cardiorespirator, pe fondul unei infecții de covid. Sunt trei ani in care familia a suferit și sufera, astfel ca, nu este de mirare ca Aurel Padureanu este de nerecunoscut la 3 ani…

- 15 ani de la moartea lui Ion Dolanescu. Și in acest an, la Cimitirul Bellu din București a fost organizata o slujba de pomenire a regretatului cantareț de muzica populara. Fiul artistului care traiește in Romania a facut publice imagini emoționante de la locul in care se „odihneste” tatal sau. Ce a…

- O știre falsa privind moartea Regelui Charles a facut valva in presa din Rusia. Marile tabloide anunțau ca regele Charles al Marii Britanii a decedat subit pe data de 17 martie 2024. Ulterior, Londra a confirmat oficial ca monarhul este in viața și iși exercita indatoririle regale. Presa din Rusia l-a…

- Pe 14 martie 2024 s-au implinit 7 ani de la moartea regretatei cantarețe de muzica populara Ileana Ciuculete. Averea ei a reprezentat subiect de disputa intre cei ramași indurerați. Ce s-a intamplat cu moștenirea lasata in urma, dupa atat de mulți ani. 7 ani de la moartea interpretei de muzica populara…

- Oana Roman inca isi plange mama. Fosta sotie a lui Petre Roman a murit la varsta de 84 ani. Femeia suferea de o boala incurabila, iar in ultima vreme locuia la un azil, unde primea ingrijiri permanente. Acum, rudele o plang pe Mioara Roman la mormant. Un martisor agatat de piatra funerara Oana Roman…

- Monica Tatoiu este una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi din țara. Celebra femeie de afaceri se gandește ca anii trec și este realista, motiv pentru care nu a uitat nici de testament. Abia acum s-a aflat ce dorința ciudata are. Scrie negru pe alb in act, ce vrea sa se intample neaparat […]…