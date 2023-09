Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Filcea a vorbit despre cel mai umilitor lucru din viața ei. Deși vedeta declara ca nu provine dintr-o familie de bani gata, și chiar spunea ca atunci cand era mica, parinții ei aveau probleme financiare, soția lui Flick a punctat ca umilința pe care a simțit-o nu avea nicio legatura cu lipsa…

- Denisa Filcea este una dintre vedetele din Romania care se bucura de succes in mediul online, acolo unde are sute de mii de urmaritori. De curand, soția lui Flick a impartașit cateva detalii din trecutul ei cu fanii de pe rețelele de socializare. Denisa Filcea a spus cine sunt și cu ce se ocupa cei…

- Soția lui Flick a ținut sa le atraga atenția hotelierilor sa nu iși bata joc de turiști, pentru ca mulți romani aduna bani timp de un an pentru o vacanța.Denisa Filcea și Flick au mers intr-o vacanța in Delta Dunarii și au trecut prin clipe teribile.”Am ajuns acasa, am plecat ieri din Delta. Doamne,…

- Flick și Denisa Filcea au avut parte de momente ingrozitoare in vacanța din Delta Dunarii. Și, cum in orice escapada exista și momente mai puțin fericite, iata ca așa s-a intamolat și in calatoria de acaesta data a soției lui Flick. Ce probleme a intampinat Denisa și cum a reușit sa le afca fața.

- Denisa Filcea implinește astazi 30 de ani și sarbatorește alaturi de familie. Aceasta a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare cu privire la ziua sa de naștere, precum și numeroasele experiențe pe care le-a trait de-a lungul vieții.

- Un tanar a facut o descoperire la care nu s-ar fi așteptat vreodata, asta dupa ce a mers sa-și faca un test ADN. Miguel a vrut sa iși gaseasca parinții, dar a aflat cine era, de fapt, soția lui, femeia cu care in prezent are și doi copii. Iata ce a descoperit acesta!

- Manchester City - Inter Milano 1-0 | Suporterii lui Manchester City au trait un aevarat coșmar in traficul din Istanbul. Și dau vina pe UEFA pentru alegerea gazdei finalei și pentru proasta organizare a deplasarii din oraș la stadion și inapoi. In total, 48 de kilometri! Suporterii lui Manchester City…