- Fata de 14 ani din judetul Tulcea care a plecat de acasa acum cinci zile a fost gasita nevatamata sambata dimineata tocmai in celalalt capat al tarii, in gara Timisoara de Nord, informeaza TVR. Fata lasase familiei un bilet in care anunta ca a planuit de mai multa vreme plecarea pentru ca voia sa refaca…

- A fost desfasurare impresionanta de forte zilele trecute in judetul Tulcea pentru cautarea unei fetite de 14 ani care a plecat pe 1 martie de la locuinta din Mahmudia si nu s a mai intors. Parinsii fetei au cerut ajutorul autoritatilor dupa ce au descoperit un bilet al fetei in care aceasta scria ca…

- Daniela Gabriela Coada aplecat de acasa pe 28 februarie. Parinții au crezut ca fata lor de 14 ani a vrut sa se joace cu ei și sa lase indicii din carțile preferate pe care le citea. Mai mult, copila credea ca este personajul principal din cartea „Pisicile Razboinice” care a plecat in aventura in padure.…

- O familie trece prin momente grele! O fetița este ținuta departe de familie dupa ce a fost luata de nași. Parinții spiritual ar fi pus la cale un plan chiar de la naștere micuței. Mama nu a avut-o pe copila aproape decat doua saptamani.

- Copila, in varsta de un an și șapte luni, a cazut in puțul de 13 metri adancime luni, 6 februarie, cand se juca in zona, relateaza BBC . Incidentul a avut loc in provincia Tak, din apropiere de granița cu Myanmar, in timp ce parinții fetiței lucrau pe un camp din apropiere. Fata a cazut printr-o gaura…

- O fetita in varsta de 3 ani, din Paris, a fost gasita moarta in mașina de spalat din locuinta familiei. Copila ar fi fost gasita de tatal sau si de un alt membru al familiei, care au chemat ambulanta, informeaza Observatonews. Tatal fetiței, un francez in varsta de 48 de ani, a declarat ca usa s-a inchis…

- Polițiștii de frontiera din Vama Moravița au gasit in dimineața zilei de sambata o fetița, in varsta de numai șapte ani, intr-o mașina inmatriculata in Austria. O insoțeau alte patru persoane, dintre care una era bona ei, insa acestea nu aveau declarație notariala din partea parinților, prin care sa…

- Incident grav in vestul țarii: O fetița de 6 ani a cazut de la etajul 2 al unui bloc. Copila a fost adusa la Timișoara. Copila a suferit un traumatism cranian sever și a fost transportata la Spitalul Clinic Județean de Urgenta Arad, iar de aici la Timișoara, la secția Neurochirurgie a spitalului.