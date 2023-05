Stiri pe aceeasi tema

- SUA fac investiții noi in Romania. O fabrica de muniție va fi finanțata din banii americanilor, cu scopul direct de a produce cele necesare pentru susținerea razboiului din Ucraina.Industria romaneasca de muniție va fi revitalizata dupa ce un grup de oameni de afaceri americani a investit in compania…

- Starul K-pop sud-coreean Moonbin, membru al trupei Astro, a murit miercuri la varsta de 25 de ani, potrivit casei sale de discuri Fantagio.„Membrul Astro Moonbin a parasit lumea noastra pe neasteptate pe 19 aprilie, devenind o stea pe cer”, a scris casa de discuri Fantagio pe contul sau oficial de…

- In condițiile importului de lapte ieftin și a ridicarii prețului la raft de catre retaileri, mulți fermieri romani risca sa iși inchida afacerile. Aceasta este concluzia ședinței de astazi a comitetului director al Asociației Mureș a Federației Crescatorilor de Bovine. Președintele Iacob Boca spune…

- Lidia Buble a fost de multe ori criticata ca nasul ei ar fi prea mare in opinia altora, insa cantareața nu a fost niciodata afectata de vorbele rautacioase. Cantareața nu are de gand sa apeleze vreodata la medicul estetician.Invitata in emisiunea lui Teo Trandafir, Lidia Buble a marturisit ca niciodata…

- Denis Roabeș de la The Motans este unul dintre cei mai de succes artiși actuali pe piața din Romania, dar se știu puține despre viața lui in afara activitații muzicale. Adevarul e ca este devotat laturii profesionale, astfel ca și paparazzii SpyNews.ro l-au surprins in drum spre studiolul de inregistrari.…

- Industria romaneasca de asigurari plateste, in medie, despagubiri de circa 3,7 milioane de euro, in fiecare zi, din care doua milioane de euro pe RCA, a declarat, luni, la evenimentul de listare a actiunilor Millenium Insurance Broker (MIB) pe piata AeRO, Stefan Prigoreanu, directorul general al…

- The Motans a lansat o noua piesa, „Sativa”. In doar cinci ore, cintecul a adunat peste 10.000 de vizualizari și aproape 2.000 de aprecieri. Versurile au fost scrise de solistul Denis Roabeș, iar muzica a fost compusa de Denis, dar și Alex Cotoi, Ioan Gasparovici, Quick. {{660066}}„Tu ma duci in alte…