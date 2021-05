Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Biroul pentru Protectia Animalelor au fost sesizati de o femeie de 53 de ani, din comuna Desa, președintele unei asociatii pentru protecția animalelor ca in comuna Plenita, pe drumul public se afla un magar, lasat nesupravegheat. La fața locului s-au deplasat politistii, care, cu…

- Nu de puține ori suntem surpinși de abilitațile cainilor speciali, caini care au invațat sa salveze oameni și sa-i apere atunci cand e nevoie. Patru astfel de exemplare și-au demonstrat calitațile și talentul in fața elevilor cu deficiențe de auz ai unui liceu din Buzau.

- Nu mai puțin de 25 de caței ținuți in condiții precare au fost salvați, joi, de polițiștii de la Biroul pentru Protecția Animalelor. Aceștia au fost sesizați cu privire la faptul ca, in zona fostei stații de epurare din comuna aradeana Șiria, se afla in pericol mai mulți caini. In urma verificarilor…

- Doua dosare PENALE pentru uciderea animalelor, inregistrate de IPJ Alba, dupa ce doi caini au fost omorați Cei 6 polițiști incadrați la Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Alba iși desfașoara activitatea intr-o locație noua, la Ciugud. Structura a devenit funcționala in luna martie și…

- Un tanar din Bistrița-Nasaud a fost reținut, iar doi caini din rasa Pitbull au fost plasați in adapost, dupa ce stapanii acestora au postat imagini șocante cu lupte intre animale, pe rețelele de socializare. In urma sesizarii din oficiu, la nivelul Biroul pentru Protecția Animalelor Bistrița-Nasaud,…

- Traficul se desfașoara dirijat pe DN10, in localitatea Vernești, din cauza unui accident de circulație, anunța Biroul de Presa al IPJ Buzau. Din primele date de la fața locului, in timp ce se deplasa pe direcția Buzau catre Nehoiu, un șofer de 19 ani din Siriu, a surprins și accidentat un pieton de…

- Monitorul Oficial pe suport electronic va fi gratuit permanent și intr-o varianta ușor accesibila tuturor, a anunțat pe pagina sa de Facebook, Diana Morar, deputat PNL de Bistrița-Nasaud. „Am votat in Camera Deputaților, for decizional, un proiect de lege prin care se instituie gratuitatea accesului…