Andi Manciu, consilier de stat si seful Grupului de Comunicare Strategica, a anuntat, luni, ca si-a dat demisia din functia detinuta in Guvernul Romaniei, dupa aproape un an si jumatate in care a ocupat aceasta functie. Seful Grupului de Comunicare Strategica fusese instalat in functie de fostul premier Ludovic Orban. Demisia fostului jurnalist vine la […] The post Demisie din Guvern. Seful Grupului de Comunicare Strategica a cerut sa fie eliberat din funcție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .