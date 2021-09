Stiri pe aceeasi tema

- Luni, Alina Pușcau a anunțat ca e infectata cu COVID-19, varianta Delta, prin intermediul rețelelor de socializare. Actrița in varsta de 39 de ani a povestit cu ochii in lacrimi ca virusul i-a afectat intregul organism. Ieri, aceasta a ajuns cu ambulanța la spital, iar astazi, pentru Antena 3, a facut…

- Joi, 2 septembrie, in jurul orei 15:30, in timp ce conducea autoturismul pe D.N.2 in afara localitații Radașeni, un barbat de 66 de ani din judetul Iasi a patruns pe spațiul cu iarba al sensului sau de deplasare și s-a rasturnat in șanțul de pe partea dreapta a drumului. Din accident a rezultat ranirea…

- Epidemiologii vorbesc tot mai mult de un val patru in Romania, pe masura ce toamna se apropie. Ingrijorarea este sporita de faptul ca tulpina Delta, care face multe victime in Europa, este mult mai agresiva.”Mai putem spera cel mult ca va fi la fel de rau ca in valul 3, dar nu avem nici aceasta garanție.…

- ISU Suceava a transmis ca in aceasta dimineața a avut loc un accident in zona hotelului „Balada” din municipiul Suceava. Este vorba despre o tamponare cu trei mașini implicate. In urma accidentului nu au fost persoane incarcerate. O singura persoana a primit ingrijiri medicale și va fi transportata…

- Pfizer susține ca vaccinul pe care-l produce are o eficiența de peste 90% in ceea ce privește varianta delta a virusului. „Datele pe care le avem astazi, acumulate din cercetarile pe care le desfașuram la laborator și care includ date din acele locuri in care varianta indiana, Delta, a inlocuit varianta…