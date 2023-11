Stiri pe aceeasi tema

- Tracklist-ul albumului ”Flex” include 13 piese, dupa cum urmeaza: „Gustul care te fura”, „OTZL GLTZ”, „Lololo”, „Sirena Apelor”, „Nu pot”, „Flex”, precum și colaborarile cu HVNDS pentru „SKNDL”, „Tot ce vrei” cu Adrian Despot”, „Jimmy Samurai” cu Oana Matache.

- Delia Matache a starnit controverse in mediul online, dupa ultima apariție pe care a avut-o. Celebra artista este cunoscuta pentru ținutele nonconformiste și a reușit sa surprinda pe toata lumea și de aceasta data.Marți, 14 noiembrie, Delia a fost prezenta in studioul de la Radio ZU, unde a cantat LIVE…

- Delia Matache și Razvan Munteanu, soțul ei, au plecat intr-o calatorie in Nepal. Presa de acolo urmarește vacanța lor și, de curand, a prezentat-o pe cantareața drept o personalitate marcanta din Romania.In urma cu mai bine de cinci zile, Delia Matache și Razvan Munteanu au parasit Romania cu destinația…

- A fost inaugurat cel mai mare parc fotovoltaic din Europa de Sud-Est care urmeaza sa fie conectat in perioada urmatoare. Parcul de la Ratești este proiectul comun al companiilor israeliene Econergy Renewable Energy și Nofar Energy și reprezinta cea mai mare investiție in energie regenerabila fotovoltaica…

- Expozitiile imersive "Gustav Klimt" si "Lumea Subacvatica" vor putea fi vizitate, incepand de vineri, la Museum of Immersive New Art - MINA, primul spatiu imersiv din Romania si cel mai mare centru de new media art din Europa de Sud Est.Inaugurarea muzeului, la care au participat zeci de persoane,…

