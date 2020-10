Stiri pe aceeasi tema

- Delia și Smiley se reunesc dupa cincisprezece ani de la colaborarea pentru melodia „Secretul Mariei”, iar noua piesa promite sa ajunga la toate radiourile și in preferințele ascultatorilor. Premiera va avea loc luni, la ora 9.30 dimineața, cei doi artiști fiind deosebit de activi in promovarea a ceea…

- Smiley a compus aceasta piesa in perioada de izolare, iar in primele doua ore de la lansare piesa are peste 100.000 de vizualizari pe Youtube. Smiley a stiut ca Delia este potrivita pentru acest dialog muzical, relateaza mediafax.,,Ne vedem noi” este piesa lui Smiley si a Deliei, cea mai asteptata…

- Delia și Smiley au lansat melodia „Ne Vedem Noi”, cu un videoclip in care apar impreuna, ca un cuplu de indragostiți. Piesa este o coproductie HaHaHa Production, Delia și Cat Music și vorbește despre „revederea dupa o perioada de schimbare”. Versurile sunt scrise de Smiley, muzica este semnata de artist,...…

- Surpriza de proporții pentru fanii Deliei și ai lui Smiley. Cei doi artiști scot o noua piesa impreuna, dupa 15 ani de cand au lansat celebrul hit ”Secretul Mariei”, melodie ce a fost pe coloana sonora a telenovelei cu același nume. Cum se va numi hitul anului 2020? Fanii sunt in extaz!

- Dupa „Salcamii” și „Rockstar”, Spike revine cu o piesa noua, „Paparude”. Paparuda reprezinta o veche divinitate locala din mitologia romaneasca, probabil preromana, a ploii fertilizante, invocata de grupuri de femei pe timp de seceta și redusa cu timpul la o schema de ritual. Piesa pe care Spike o folosește…

- BENGA aduce un ritm amețitor și un sound care nu da voie nimanui sa stea jos. Piesa face parte din cel de-al doilea sezon Double Challenge, fiind rezultatul primului episod. Inca șase episoade vor urma, cu șase artiști surpriza, invitați de RENGLE. Double Challenge aduce impreuna artiști și creatori…

- Reckaze a lansat, la inceputul acesteo saptamani, ”Bucharest in Peace”. ”Vreau sa transmit calitate: versuri gandite și bine lucrate, pe un sound intotdeauna fresh. Piesa reflecta perspectiva mea asupra unui București adoptat, dar pe care ajungi rapid sa-l iubești și sa-l uraști in același timp. Deși…

- Lino Golden și MIRA colaboreaza pentru prima oara și lanseaza „Maracas”, un single fresh, cu good vibes, influențe trap și latino, insoțit de un videoclip plin de culoare, voie buna, parca desprins din taramurile mexicane. Compusa de catre Șerban Cazan alaturi de Smiley și Lino Golden, „Maracas” este…