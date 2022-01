Delia este milioană în euro de pe urma celebrității. Vei fi suprins ce a făcut cu primii bani câștigați Delia este o artista implinita, inclusiv din punct de vedere financiar. Nu a implinit inca 40 de ani, este una dintre cele mai populare și bogate soliste de la noi. Dupa o cariera de doua decenii solista gusta din plin succesul insa nu uita momentul cand a caștigat din cantat primii bani. Locuiește intr-un penthouse evaluat la un milion de euro și nu se oprește aici -a platit avansul pentru unul de trei milioane de euro in cel mai ravnit ansamblu de blocuri gigant ce se vor ridica in București-, are un salariu generos din televiziune și un ”gaj” concertistic (și din vandut propria imagine) colosal.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

