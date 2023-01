Delgaz Grid anunţă o investiţie de 79 milioane lei pentru modernizarea reţelei şi implementarea SMART cu fonduri europene în judeţul Neamţ Vor fi instalate peste 11.000 contoare inteligente la consumatori casnici si non casnici mici. Reteaua de distributie de joasa tensiune va fi modernizata pe o lungime de 280 km. In proiect sunt incluse 22 de comune din judetul Neamt. ”In cadrul proiectului, demarat luna trecuta, vor fi instalate peste 11.000 de contoare inteligente la consumatori casnici si non casnici mici din 22 de comune din judetul Neamt. In acelasi timp vor fi instalate si echipamentele necesare pentru functionarea sistemului de distributie inteligent. Cele 22 de comune in care se vor derula lucrarile sunt: Alexandru cel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 11.000 de contoare inteligente vor fi instalate, in cadrul unui proiect demarat luna trecuta, la consumatori casnici si non casnici mici din 22 de comune din judetul Neamt, investitia ridicandu-se la 79 milioane lei, a anuntat marti Delgaz Grid. In acelasi timp vor fi instalate si echipamentele…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) anunța marți ca a primit aprobarea oficiala din partea Comisiei Europene pentru Programul Transport, in valoare de 9,6 miliarde euro, din care 4,6 miliarde euro finanțare din partea Uniunii Europene. In Programul Transport sunt prevazute 305 km…

- Un barbat din Neamt, care este considerat pericol public, nu vrea sa fie experizat psihiatric, internat intr-un sanatoriu si supus unui examen clinic pentru stabilirea discenamantului, dupa ce a fost retinut in urma unei fapte penale. Nemteanul in varsta de 55 de ani, de loc din Candesti, a fost calmat…

- Accidentul a avut loc pe raza localitatii Tansa spre Schinetea, la intersectia judetelor Iasi, Vaslui si Neamt, potrivit Ziarul de Iași .Doi copii, unul de patru ani, constient, a fost preluat de catre un Echipaj de Prim Ajutor (EPA) Negresti, iar celalalt de opt ani, semiconstient, a fost preluat de…

- Accidentul a avut loc pe raza localitatii Tansa spre Schinetea, la intersectia judetelor Iasi, Vaslui si Neamt, potrivit Ziarul de Iași .Doi copii, unul de patru ani, constient, a fost preluat de catre un Echipaj de Prim Ajutor (EPA) Negresti, iar celalalt de opt ani, semiconstient, a fost preluat de…

- ■ un inedit concurs consta in votarea celei mai frumoase soferite de TIR din Romania ■ in acest an, castigatoarea este Ana Maria Papic, din Hangu, care a intrunit cele mai multe sufragii de la camionagiii romani din Europa ■ Cea mai frumoasa soferita de TIR din tara a fost stabilita in cadrul unui concurs…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, subinspectorul Ramona Ciofu, a declarat ca asupra barbatului a fost descoperita si o icoana pe care acesta a sustras-o din biserica.„Politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca, in noaptea de 21 spre 22 noiembrie, persoane necunoscute ar fi patruns, prin efractie,…

- Un molar de mamut, vechi de 10.000 de ani, a fost scos la vanzare de o femeie din județul Neamt. Aceasta a postat anuntul pe o platforma on-line, crezand ca fosila este o piatra decorativa, care-i fusese facuta cadou, scrie ziarul local Știri de Neamț. Femeia a postat anunțul pe un site in luna mai,…