Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie rusa care a efectuat o vizita la Ankara, unde a purtat discutii cu privire la ofensiva siriana in regiunea Idleb, a plecat inapoi fara sa ajunga la un acord care sa puna capat acestor confruntari armate soldate cu 13 morti in decurs de o saptamana in randul turcilor, au declarat surse diplomatice…

- O delegație rusa va ajunge sambata in Turcia pentru discuții care urmaresc sa opreasca ofensiva guvernului sirian și sa impiedice o catastrofa umanitara in regiunea Idlib, a Siriei, a declarat vineri ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, potrivit Reuters.Cavusoglu a repetat ca Turcia va face…

- Turcia ar putea lansa o noua operațiune militara in provincia Idlib, aflata in nord-vestul Siriei, daca situația nu va fi rezolvata in curand, a avertizat vineri președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza site-ul agenției Reuters, poteivit Mediafax.Forțele armate ale președintelui sirian…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat miercuri Moscova de nerespectarea acordurilor incheiate cu Ankara cu privire la nord-vestul Siriei, unde avioane siriene si ruse si-au intensificat bombardamentele, informeaza AFP si Reuters. 'Am incheiat acorduri cu Rusia. Daca Rusia respecta aceste…

- Mii si mii de civili din nord-vestul Siriei, controlat de rebeli, au pornit luni catre Turcia in urma ofensivei declansate de presedintele Bashar al-Assad pentru recucerirea regiunii, potrivit martorilor si lucratorilor umanitari, relateaza Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi ca pana la 250.000 de migranti fug din regiunea Idlib din nord-vestul Siriei spre Turcia, adaugand ca Ankara incearca sa ii impiedice sa treaca frontiera, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Turcia gazduieste circa 3,7 milioane de refugiati…

- Statele membre ale NATO nu au ajuns la un acord la summitul de la Londra si Turcia a fost lasata singura in lupta contra terorismului, a afirmat vineri ministrul apararii turc Hulusi Akar, potrivit Reuters. Ankara amenintase cu blocarea unui acord in cadrul NATO privind apararea Poloniei si a statelor…

- Gruparea palestiniana Jihadul Islamic a informat joi dimineața ca un acord cu Israelul privind încetarea focului la granița cu Fâșia Gaza, mediat de Egipt, a intrat în vigoare la ora 03:30 GMT (ora 05:30, ora României, n.r.), iar mai mulți martori au confirmat încetarea…