- Ceremonia „Turquoise Carpet“ de deschidere a Eurovision 2021 va avea loc duminica, la Rotterdam, iar imagini in premiera vor fi difuzate la Telejurnalul orei 20.00 de la TVR 1, anunta postul public.

- CHIȘINAU, 3 mai - Sputnik. Astazi au confirmate doar 43 de cazuri noi de COVID-19. Ce-i drept, și teste au fost facute mai puține decat in alte zile - doar 620, probabil din cauza sarbatorilor. Bilanțul persoanelor infectate de la inceputul pandemiei a ajuns astfel la 251.378. © Photo : Miroslav…

- Alte trei decese din cauza coronavirusului in județul Gorj au fost raportate de catre Direcția de Sanatate Publica. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 174 de persoane in carantina la domiciliu/locația declarata si 9.019 persoane confirmate cu COVID-19, din care 8.453…

- In ultimele 24 de ore in județul Cluj au fost inregistrate 221 de noi cazuri de COVID-19, in creștere fața de ziua precedenta. Clujul este județul cu cele mai multe cazuri noi din țara, fiind depașit... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Situația epidemiologica curenta din țara ramane a fi una ingrijoratoare.Ministerului Educației, precizeaza ca mai mulți elevi, studenti și profesori au fost infectați cu Covid, iar unele instituții au trecut la regim online de studii.

- Pregatiri de pandemie pentru Eurovision 2021. Statele participante și-au filmat show-urile de rezerva pentru situația in care nu vor putea ajunge in mai la Rotterdam din cauza restricțiilor. Este o masura de precauție stabilita de organizatori. Delegațiile vor fi testate de fiecare data cand vor ajunge…

- In județul Cluj, rata de infectare se meține peste 4 la mia de locuitori din pricina numarului crescut de cazuri de coronavirus la nivelul intregului județ. Cate cazuri s-au inregistrat in ultimele 24 de ore?Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: -Rata incidentei pe judetul…

- Grupul de Comunicare Strategica a informat ca pana astazi, 17 februarie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 768.785 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Totodata, pana acum 714.709 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…