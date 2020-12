Stiri pe aceeasi tema

- Membru al delegației AUR de la Cotroceni, Diana Șoșoaca l-a așteptat pe președintele Klaus Iohannis cu masca sub nas, deși in instituțiile publice este obligatorie purtarea acesteia in așa fel incat sa acopere și gura și nasul. Din fotografiile postate pe site-ul Administrației Prezidențiale se poate…

- Consultarile președintelui Klaus Iohannis cu partidele pentru desemnarea noului premier dupa alegeri încep la ora 11.00, când primii intrați la discuții vor fi reprezentanții PSD, care merg cu propunerea Alexandru Rafila premier și guvern de uniune naționala. PNL, USR-PLUS și UDMR nu au…

- Diana Șoșoașca, parlamentar AUR care va participa la consultarile de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, susține ca nu știa de obligativitatea efectuarii unui test Covid-19. „Nu ma poate nimeni obliga sa-l fac”, a spus Diana Șoșoașca. ”Modelul suedez” e in colaps! S-a cerut intervenția armatei…

- ​Președintele Klaus Iohannis începe luni consultarile cu partidele pentru desemnarea noului premier dupa alegeri. PNL, USR-PLUS și UDMR n-au ajuns la un acord și merg la Iohannis cu propuneri separate. Liberalii îl propun pe Florin Cîțu, iar USR-PLUS pe Dacian Cioloș. PSD îl…

- George Simion, presedintele AUR, afirma ca a avut discutii cu mai multe partide, dar formatiunea pe care o conduce nu este interesata de jocuri pentru "ciolan". Explicatiile vin dupa aparitia in presa a unor imagini cu Simion alaturi de Marcel Ciolacu si Vasile Dincu. "Am avut discutii si…

- AUR va merge luni, la Palatul Cotroceni, la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis pentru desemnarea viitorului premier, din delegatie urmand a face parte George Simion, Claudiu Tarziu, Ringo Damureanu, Dan Tanasa, Diana Sosoaca. Presedintele Iohannis va discuta luni, la Palatul Cotroceni,…

- PSD sustine ca "singura solutie rezonabila" pentru România este ca presedintele Iohannis "sa nu mai ignore" Constitutia si sa permita acestui partid sa strânga o majoritate în jurul profesorului Alexandru Rafila, propunerea social-democratilor pentru functia de…

- Lovitura pentru barbații din Romania. Copreședintele AUR, George Simion, a spus, vineri seara, la „Marius Tuca Show”, ca vrea sa introduca armata obligatorie. „Licee și universitați in limba romana unde sunt comunitați romanești. De asemenea, pregatire militara obligatorie”, a spus și George…