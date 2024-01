Degringoladă la PNL Consiliul Național al PNL – in care ar trebui sa se stabileasca obiectivele și strategia de campanie pentru alegerile din acest an, dar și sa fie validata alianța cu ALDE – a fost amanat de la 27 ianuarie pentru 13 februarie. La limita declanșarii campaniei pentru primul scrutin din acest an: alegerile europarlamentare. Așadar, la inceputul […] The post Degringolada la PNL appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

