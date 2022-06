Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la Spitalul de Copii ”Sfanta Maria” din Iași. Spitalul a mai fost cuprins de flacari in iunie anul trecut. UPDATE 09:37 Au fost evacuați 50 de copii și 150 de persoane adulte, transmite ISU Iași. UPDATE 09:27 Incendiul se manifesta cu fum dens la etajul 1 al cladirii,…

- Alerta la Spitalul de Copii ”Sfanta Maria” din Iași. Sunt degajari de fum la etajul 1 al instituției, in urma unui posibil incendiu. Pompierii au fost alertați și intervin la fața locului.

- O ancheta a fost deschisa la o gradinita din Iasi, dupa ce mai multi copii au fost expusi la lumina ultravioleta de la o lampa achizitionata de parinti in timpul pandemiei. Lampa ar fi fost pornita accidental si a functionat cel mult 30 de minute, in timp ce 25 de copii lucrau in clasa cu […] The post…

- O femeie s-a aruncat de pe un bloc cu 10 etaje impreuna cu cei doi copii ai ei, de 3 și 5 ani, la Timișoara. Tragedia a avut loc marți, in zona Dambovița, din Timișoara. Femeia, in varsta de peste 30 de ani si unul dintre copii, in varsta de aproximativ 3 ani, au decedat […] The post Tragedie la Timișoara.…

- Dua cazul fetiției internate in data de 4 aprilie la Spitalul de copii Grigore Alexandrescu din Capitala, alți doi copii din Romania, o fetița și un baiat in varsta de 10 și 16 ani județul Sibiu, sunt suspecți de infecție cu hepatita a carei cauza nu se cunoaște, a declarat DSP Sibiu. Fata a fost […]…

- Șase persoane, intre care patru copii, au murit, duminica dimineața, intr-o casa din Turda, care a fost curpinsa de flacari. Autoritațile au declanșat Planul Roșu de Intervenție. Potrivit ISU Cluj, pompierii din Turda și 2 Cluj-Napoca au intervenit duminica dimineața cu trei autospeciale, o autoutilitara…

- Un incendiu a izbucnit, marți, la acoperisul magazinului Prosper, din Calea 13 Septembrie, din București, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența. Zona este acoperita de un nor dens de fum. ”Incendiu la acoperișul magazinului Prosper, Calea 13 Septembrie”, anunta, marti, ISU Bucuresti-Ilfov.…

- Doi copii au fost raniti, sambata dimineața, in judetul Vaslui, dupa ce un camion s-a rasturnat si a lovit un stalp al rețelei electrice, care s-a rupt si a cazut peste ei. Unul dintre copii este in stare grava si va dus cu elicopterul SMURD la Iasi. Soferul camionului primeste si el ingrijiri medicale.…