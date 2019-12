Stiri pe aceeasi tema

- Defrisarile din Amazonia braziliana au crescut in 2019 pana la cel mai inalt nivel pentru luna noiembrie din istoria monitorizarilor forestiere din aceasta tara, care au debutat in 2015, potrivit unor date guvernamentale preliminare publicate vineri, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Distrugerile…

- Alerta de GRIPA in Romania. In mai multe județe, numarul cazurilor creste alarmant. In perioada 2-8 decembrie, la nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, infectii acute ale cailor respiratorii superioare si pneumonii) a fost de 85.976. Un numar de 1.268.077…

- INS confirma reducerea avansului economic. Cresterea PIB-ului s-a oprit la 3%, in trimestrul trei INS a reconfirmat avansul economiei romanesti, anuntat in noiembrie. Astfel, Produsul Intern Brut (PIB) a inregistrat un avans de 3%, serie bruta, in al treilea trimestru al acestui an, fata de perioada…

- Cifra de afaceri din comert a crescut cu 7,1% in primele noua luni ale acestui an, fata de perioada similara a anului trecut, pe fondul avansului consemnat de vanzarile de produse nealimentare si alimentare, si carburanti, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate joi. "Volumul…

- Grupul rus de stat Gazprom a raportat un declin de 45% al profitului net in trimestrul trei din 2019, la 212 miliarde de ruble (3,32 miliarde de dolari), comparativ cu perioada similara din 2018, potrivit incont.stirileprotv.ro.Cifrele mai mici vin dupa ce Gazprom a avut exporturi mai scazute…

- Yasuhiro Nakasone, ocupând funcția de premier al Japoniei în perioada 1982-1987, consacrat pentru apropierea fața de fostul președinte american Ronal Reagan și pentru reformele pe care le-a implementat în țara, a murit la vârsta de 101 ani, anunța postul local de televiziune…

- Doua mari furtuni de iarna care devasteaza miercuri doua treimi din partea vestica a Statelor Unite risca sa deranjeze planurile de calatorie ale milioanelor de americani care se indreapta spre familiile lor cu ocazia unei sarbatori celebre, Thanksgiving, deplasandu-se pe autostrazi si in avioane extrem…

- Facebook a decis eliminarea a 3,2 miliarde de conturi false. De asemenea, milioane de postari ce fac referire la abuzuri impotriva copiilor si sinucideri. Actiunile companiei s-au desfasurat in perioada aprilie-septembrie. Miercuri, a fost publicat cel mai recent raport al companiei.…