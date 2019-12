Deficitul de cont curent a crescut cu 22,1%, în primele 10 luni din 2019 Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 9,201 miliarde de euro in primele 10 luni din 2019, in crestere cu 22,1% comparativ cu cel din perioada similara din 2018, de 7,532 miliarde de euro, informeaza luni Banca Nationala a Romaniei (BNR). In structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2,499 miliarde de euro, balanta serviciilor a inregistrat un excedent mai mare cu 278 milioane euro, balanta veniturilor primare a inregistrat un deficit mai mic cu 562 milioane euro iar balanta veniturilor secundare a inregistrat un excedent mai mic cu 10 milioane euro.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

