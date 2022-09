Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile au crescut cu 23,9% in primul semestru al anului, la 44,782 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 28,5%, la 60,219 miliarde euro, fata de perioada similara a anului trecut, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). „In perioada 1.I-30.VI 2022,…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a urcat la 15,44 miliarde de euro in primele sase luni ale acestui an, mai mare cu 4,74 miliarde de euro fata de cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti. Fii la curent cu…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au depasit 3,787 miliarde de euro dupa primele cinci luni din acest an, comparativ cu 2,471 miliarde de euro in perioada ianuarie – mai 2021, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei. Participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat)…

- Consumul final de energie electrica in primele cinci luni ale anului in curs a fost de 22,231 miliarde de kWh, cu 4,1% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2021, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Consumul final de energie electrica in economie a scazut…

- Deficitul comercial al Romaniei a crescut la 12,7 miliarde de euro in primele cinci luni ale anului, cu 3,8 miliarde de lei, sau peste 40%, mai mult decat in perioada similara a anului trecut, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis, luni, AGERPRES. Anul trecut in perioada…

- In luna mai 2022, exporturile FOB au insumat 7,997 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 10,720 miliarde euro, rezultand un deficit de 2,722 miliarde euro. Fata de luna mai 2021, exporturile din luna mai 2022 au crescut cu 34,5%, iar importurile au crescut cu 38,8%. ”In perioada 1.I-31.V 2022,…

- Bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 20,9 miliarde de lei (1,57- din PIB) in primele cinci luni din 2022, cu peste un miliard de euro mai putin decat in aceeasi perioada a anului trecut, reiese din datele publicate, sambata, de Ministerul Finantelor Publice (MFP). Detaliile executiei…

- Deficitul bugetului general consolidat a crescut la 1,57% din Produsul Intern Brut dupa primele cinci luni ale acestui an, de la 1,23% din PIB in perioada ianuarie-aprilie, potrivit datelor Ministerului Finantelor. Soldul negativ este insa in scadere cu aproximativ 0,65 puncte procentuale fata de cifrele…