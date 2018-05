Deficitul bugetului de stat s-a adncit mai mult n aprilie (date MFP)

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Maramures, Ionel Bogdan, sustine ca executia bugetului din primele luni ale anului reclama demisia guvernului Dancila. Acesta mai precizeaza ca pentru prima oara din 2009, veniturile fiscale sunt mai mici in comparatie cu anul precedent. “Executia bugetului pe primele trei luni reclama demisia…

- Executia bugetului general consolidat pe primul trimestru al anului 2018 s-a incheiat cu un deficit – cheltuieli mai mari decat veniturile - de 4,46 miliarde de lei, respectiv 0,48% din PIB, arata datele comunicate vineri de Minsterul Finantelor Publice (MFP). Deficitul este sub nivelul…

- Romania a avut un deficit la bugetul general consolidat de 4,46 miliarde lei, adica 0,48% din produsul intern brut, in primele 3 luni ale anului 2018, in condițiile in care in perioada similara a anului 2017 se inregistrase excedent, de 1,5 miliarde de lei, potrivit datelor publicate vineri de Ministerul…

- In primele trei luni din 2017, excedentul bugetar a fost de 1,5 miliarde lei, respectiv 0,19% din PIB. In ianuarie-martie 2018, veniturile bugetului general consolidat, in suma de 66,4 miliarde lei, reprezentand 7,2% din PIB, sunt cu 11,5% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada…

- Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe 2018 al producatorului de energie Hidroelectrica SA, publicat de Ministerul Energiei, prevede realizarea unui profit de 937,1 milioane de lei, fata de 1,6 miliarde de lei cat obtinuse in 2017. „Pentru anul 2018, profitul estimat scade fata…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat luna februarie cu un deficit de 5,5 miliarde lei, 0,59% din Produsul Intern Brut (PIB), fata de un excendent de 397,1 milioane lei in ianuarie-februarie 2017, arata datele publicate luni…

- Magneziul este unul dintre mineralele a caror deficienta poate provoca dureri musculare, mai ales daca in organism exista si alte carente, precum cele de calciu, potasiu sau zinc. Din aceasta cauza, este importanta consumarea de alimente bogate in magneziu, precum cereale integrale, fructe uscate, legume,…