- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 3,35% din PIB dupa primele opt luni din acest an, de la 2,89% din PIB dupa sapte luni, insa soldul negativ este in scadere comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Potrivit Executiei bugetare publicate luni de Ministerul Finantelor, dupa primele…

