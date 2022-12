Stiri pe aceeasi tema

- Desi vor cheltui mai mult decat in acest an, va fi mai putin de jumatate din suma de 84 de miliarde de dolari pe care au cheltuit-o in 2013, cand preturile petrolului erau tranzactionate adesea la peste 100 de dolari pe baril, asa cum a fost anul acesta. Cele doua grupuri dispund de fonduri mari, datorita…

- Proiectul de buget pentru anul viitor este configurat pe o crestere economica de 2,8%, in conditiile in care socul economic provocat de pandemie este unul dintre cele mai semnificative din istoria recenta, se arata in Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 publicat marti de Ministerul Finantelor.…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele noua luni din 2022, cu 32,6%, comparativ cu perioada similara din 2021, la 5.523 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele 5.523 de societati noi aveau un capital…

- Desi este inca mare in termeni istorici, deficitul bugetar a scazut la 1.375 miliarde de dolari, comparativ cu deficitul din 2021, de 2.776 miliarde de dolari. Declinul ar fi fost mai accentuat daca nu ar fi fost programul de stergere a imprumuturilor pentru studenti al administratiei Biden. Cheltuielile…

- Statele Unite incep un nou an fiscal cu o datorie publica record de peste 31.000 de miliarde de dolari (31.000 de miliarde de euro). Marți, aceasta se situa la aceasta cifra astronomica, potrivit datelor Trezoreriei SUA. Țara se apropie astfel de plafonul datoriei, care se ridica la 31.400 de miliarde…

- Cu aproximativ un an in urma, au fost identificate posibile fraude de aproape 16 miliarde de dolari. Raportul publicat in aceasta saptamana de inspectorul general al Departamentului Muncii din SUA a identificat ”o crestere de 29,6 miliarde de dolari a platilor potential frauduloase”. Se presupune ca…

- Maxim Liubomudrov, seful departamentului pentru reglementari al bancii centrale, care supravegheaza cele mai mari banci din Rusia, a a spus ca este vorba despre un nivel ”acceptabil” al pierderilor si ca guvernul a avut planuri pregatite pentru a sustine bancile in timpul crizei. In pofida ordinului…