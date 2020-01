Deficitul balantei comerciale a ajuns la 10 MILIARDE de euro

Stiri pe aceeasi tema

- În primele 11 luni din anul trecut contul curent al balantei de plati a înregistrat un deficit de 9,92 miliarde euro, comparativ cu 8,2 miliarde euro în perioada ianuarie - noiembrie 2018, arata datele publicate luni de Banca Naționala. Importurile masive au amplificat deficitul…

- Deficitul balantei comerciale pe care l-a inregistrat Romania in primele 11 luni ale anului 2019 a fost de 15,511 miliarde de euro, in crestere cu 2,105 miliarde de euro raportat la cel consemnat in perioada similara din 2018, dupa ce importurile au urcat cu 4,1%, iar exporturile cu doar 1,7%, conform…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca Guvernul va incerca sa refaca echilibrele economice, aratand ca deficitul balantei comerciale se apropie de 18 miliarde de euro."Deficitul balantei comerciale pe anul acesta se va apropia de 18 miliarde de euro, iar deficitul de cont curent, care…

- In ianuarie-octombrie 2018, deficitul de cont curent a fost de 7,53 miliarde euro, potrivit datelor BNR. In ianuarie-septembrie 2019, deficitul de cont curent era de 8,1 miliarde euro.Contul curent al balantei de plati include sumele incasate si cele platite de Romania in relatiile comerciale…

- Deficitul de cont curent a crescut cu 16%, in primele opt luni din 2019, arata datele publicate luni de Banca Naționala a Romaniei – BNR. Astfel, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 7,080 miliarde de euro, in primele opt luni din 2019, in crestere cu 16% comparativ cu cel…