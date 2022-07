Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (ITPF) informeaza ca in ultimele trei saptamani, de la inceputul acestei vacante scolare, peste 500 de copii romani nu au putut parasi tara, ca urmare a faptului ca parintii sau insotitorii acestora nu detineau documentele necesare pentru a putea calatori…

- Dinu și Deea Maxer le-au oferit telespectatorilor emisiunii ”Mamici de pitici cu lipici”, de la Antena Stars, momente de neuitat din diferite locații in care au fost in vacanța, doar in ultimele luni. Cei doi au reușit sa se organizeze pentru a pleca intr-o noua vacanța fara copii, de data aceasta in…

- Multe vedete din showbiz au fost cerute in casatorie in Turcia. Cappadocia este o destinație foarte populara pentru persoanele care iși doresc un peisaj superb, dar și o vacanța in Turcia. Agențiile de turism ofera numeroase pachete pentru mai multe destinații din țara, iar Cappadocia se afla pe lista.

- In ediția din aceasta seara, din cadrul emisiunii Mamici de pitici, cu lipici, Deea și Dinu Maxer au plecat intr-o vacanța fara cei mici, timp de 4 nopți și 5 zile. Cei doi parinți au avut nevoie de relaxare, iar copii au ramas acasa.

- Kusadasi este o destinatie preferata de familiile cu copii. Se ajunge relativ usor, majoritatea hotelurilor ofera servicii all inclusive si o multime de facilitati pentru cei mici, plaje cu nisip fin, apa marii potrivita chiar si pentru bebelusi si prezenta aqua parcurilor.Da, Turcia este despre all…

- Kusadasi este o destinație turistica din Turcia, un oraș semnificativ pentru cultura și civilizația Anatoliei Antice. In acest articol iți vom arata ce obiective turistice este bine sa vizitezi in Kusadasi…

- In ediția din aceasta seara, din cadrul emisiunii Mamici de pitici, cu lipici, Deea Maxer i-a pregatit soțului ei o surpriza neașteptata, mai exact o vacanța departe de meleagurile romanești. Vedeta a marturisit ca iși dorește sa petreaca momente frumoase cu soțul ei intr-o croaziera, iar pe cei mici…

- Peste 12,3 milioane de copii sirieni au nevoie de asistenta umanitara, a avertizat duminica ONU, un record de la inceperea conflictului, in 2011, transmite AFP. ”Milioane de copii traiesc in continuare in frica, incertitudine si in lipsuri in Siria si in tarile invecinate”, a declarat intr-un comunicat…