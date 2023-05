Stiri pe aceeasi tema

- Deea și Dinu Maxer traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi sunt mai fericiți ca niciodata. Noul partener al vedetei i-a cunoscut pe cei mici, iar imaginile au fost postate chiar de Deea Maxer pe contul ei personal de Instagram. Iata ce relație au cei trei!

- Deea Maxer este mai fericita ca niciodata in aceste momente și asta pentru ca se ințelege foarte bine cu iubitul ei. Dupa divorțul de Dinu Maxer, artista și-a refacut viața alaturi de Robert Drilea, cu care petrece mult timp impreuna și care o face fericita. Acum, cei doi indragostiți au facut o escapada…

- Deea Maxer radiaza de fericire de cand se iubește cu Robert Drilea și nu o spunem noi, ci imaginile pe care fosta soție a lui Dinu Maxer le face publice pe rețelele de socializare vorbesc de la sine. Iata cum iși susține vedeta iubitul și cum il ajuta in afaceri.

- Vestea ca Deea și Dinu Maxer au divorțat dupa 14 ani de casnicie i-a luat prin surprindere pe fanii celor doi artiști. Fostul solist de la AXXA și mama copiilor sai par sa-și fi refacut viața alaturi de alți parteneri. Cine este noul iubit al brunetei. Deea Maxer ar fi confirmat relația amoroasa. Cu…

- Dupa ce, in urma cu doua zile s-a afișat alaturi de un alt barbat intr-un club din Capitala, vedeta confirma ca are un nou iubit. In exclusivitate pentru Antena Stars, fosta soție a lui Dinu Maxer a recunoscut ca este indragostita de Robert, dar nu vrea sa dezvaluie prea multe.

- Deea și Dinu Maxer au divorțat in urma cu doua luni, iar acum sunt pregatiți sa iși refaca viața alaturi de altcineva. Dupa ce artistul a recunoscut recent ca are o noua iubita, acum, fosta lui soție a decis sa nu se mai ascunda, așa ca s-a afișat alaturi de barbatul din viața ei.La scurt timp dupa…

- Dinu Maxer parea mai indragostit ca niciodata dupa divorțul de Deea Maxer. Artistul iși refacuse viața alaturi de o tanara pe nume Ada, insa se pare ca relația celor doi nu a ținut prea mult.

- Ana Baniciu este activa in mediul online și nu ezita sa iși țina la curent urmaritorii de pe Instagram cu noutațile din viața sa. De curand, artista a raspuns la mai multe curiozitați legate de relația cu iubitul sau, Edy Kovacs.