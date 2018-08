Dedeman intra in forta pe piata de real estate achizitionand cladirile de birouri The Bridge

Stiri pe aceeasi tema

- Timisoara a devenit la jumatatea acestui an cea mai mare piata de birouri din provincie, depasind pentru prima oara suprafata de birouri in functiune din Cluj-Napoca. Astfel, stocul de spatii de birouri din Timisoara a crescut cu 53.000 mp in primele 6...

- Radio Europa Libera (Radio Free Europe/ Radio Liberty, RFE/RL) vrea sa lanseze noi servicii de stiri in Romania si Bulgaria, in decembrie 2018, intr-o incercare de a consolida peisajul media din cele doua tari, potrivit unui comunicat de presa, citat de news.ro.In ambele cazuri, aceasta lansare…

- In 2018, avand in vedere proiectele de spatii de birouri care au fost anuntate, suprafata livrata va fi de circa 180.000 metri patrati, in timp ce pentru 2019, dezvoltatorii au in plan finalizarea a aproximativ 400.000 de metri patrati, potrivit...

- Prime Kapital, companie fondata de Martin Slabbert si Victor Semionov, a anuntat primul proiect rezidential din Bucuresti. Pe un teren cumparat de la familia Becali, dezvoltatorul va ridica un ansamblu cu aproape 800 de locuinte. Ultimii ani au adus clar un dezghet pe piata rezidentiala si din ce…

- Compania Ceetrus (fosta Immochan), divizia imobiliara a grupului francez Auchan, intentioneaza sa se extinda puternic pe sectoarele de birouri si rezidential ale pietei imobiliare locale, dupa ce grupul specializat in retail a realizat ca, deocamdata, nu mai este loc in Romania pentru centre comerciale…

- Cererea pe segmentul spatiilor de birouri este intr-o continua ascensiune in Bucuresti, iar cu o rata de neocupare in jur de 8,4% este evidenta necesitatea de noi proiecte, sustine Mihai Paduroiu, Head of Advisory & Transaction Services – Office al CBRE Romania.

- Achizitia operatiunilor Liberty Global de catre Vodafone va crea, in Romania, o companie cu o cota totala de piata de 25% dupa veniturile totale, iar clientii Vodafone din tara vor beneficia de acces la noi servicii si de investitii mai mari in cresterea vitezei si calitatii retelei de cablu, se arata…