Decor de iarnă pe Transalpina. Circulația va fi închisă VIDEO A nins toata noaptea pe DN 67C – Transalpina, in județul Gorj, iar stratul așezat sambata dimineața a creat un adevarat decor de iarna, deși in calendar e abia jumatatea lunii octombrie. Temperatura in timpul nopții a scazut in zona inalta a Transalpinei și devenit negativa, astfel ca precipitațiile s-au transformat in ninsoare. Dupa ce […] Articolul Decor de iarna pe Transalpina. Circulația va fi inchisa VIDEO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A nins toata noaptea pe DN 67C – Transalpina, in județul Gorj. Cea mai inalta șosea din Romania a fost acoperita cu un strat consistent de zapada. Dupa ce a nins toata noaptea, sambata dimineața este decor de basm, de iarna autentica, deși este doar jumatatea lunii octombrie. Stratul de zapada de pe…

- Ziarul Unirea Drumurile Transalpina și Transfagarașan vor fi inchise pe sectoarele de munte, incepand de marți. Anunțul CNAIR Drumurile Transalpina și Transfagarașan vor fi inchise pe sectoarele de munte, incepand de marți, 20 octombrie, anunța Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere.…

- A nins toata noaptea pe DN 67C – Transalpina, in județul Gorj, iar stratul așezat sambata dimineața a creat un adevarat decor de iarna, deși in calendar e abia jumatatea lunii octombrie. Temperatura in timpul nopții a scazut in zona inalta a Transalpinei și devenit negativa, astfel ca precipitațiile…

- Circulatia rutiera pe Transalpina (DN67C) se inchide sambata si duminica, pe un sector de drum de 3 kilometri, in vederea desfasurarii Campionatului National de Drift - Etapa a IV-a, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), potrivit Agerpres.Citește…

- Circulatia rutiera pe Transalpina (DN67C) se inchide sambata si duminica, pe un sector de drum de 3 kilometri, in vederea desfasurarii Campionatului National de Drift – Etapa a IV-a, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), citata de site-ul alba24.ro. „Sambata,…

- Circulatia rutiera pe Transalpina (DN67C) se inchide sambata si duminica, pe un sector de drum de 3 kilometri, in vederea desfasurarii Campionatului National de Drift - Etapa a IV-a, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Sambata, 26 septembrie,…

- In cele doua zile de weekend care urmeaza, pe 19 și pe 20 septembrie, potrivit unui comunicat CNAIR, se inchide circulația rutiera pe Transalpina (DN67C) intre Novaci și Ranca (km 17+000 – km 22+000). Ca de obicei, in septembrie, pe acest segment se va desfașura concursul de automobilism sportiv TRANSALPINA…

- Urmare a notificarii primite de la constructorul obiectivului de investitii „Drum de legatura DJ 713 Dichiu – DJ 714 Zanoaga”, Consiliul Judetean Dambovita informeaza participantii la traficul rutier ca, in data de 4 august 2020, in intervalul orar 08:00 – 18:00, circulatia publica pe acest sector de…