Stiri pe aceeasi tema

- Sorana ex- ASIA și iubitul ei au atras toate privirile la petrecerea de botez a fetiței lui Varciu. Cei doi și-au facut un selfie, pe care artista l-a publicat imediat pe contul de socializare. Admiratorii acesteia au reacționat, mai ales ca mulți dintre ei credeau ca vedeta este din nou singura. Invitata…

- Gala Met 2018. Și anul acesta starurile internaționale și-au facut apariția la cel mai așteptat eveniment al anului, desfașurat pe 7 mai la Institutul Gala at New York's Metropolitan Museum of Art.

- Tavi Clonda profita de vremea frumoasa de afara si si-a scos fetele la plimbare. Gabriela Cristea si micuta Bella Victoria Margot par mai mult decat fericite de surpriza facuta de taticul Clonda, care s-a gandit sa le faca o surpriza printeselor lui.

- Celebritațile și personalitațile importante din America s-au strans, ieri seara, in New York pentru a participa la Time 100 Gala. Printre aceștia s-au numarat și artista Jennifer Lopez și iubitul sau, fostul sportiv Alex Rodriguez. Apariția lor a atras toate privirile din jur, mai ales ca artista a…

- Cercetatorii de la Universitatea Binghamton din New York au atras atenția asupra urmarilor grave pe care le poate avea consumul tonului la conserva. Conform studiilor sale, conservele de ton conține de 100 de ori mai mult decat doza zilnica recomandata de zinc, fapt ce ne pune in pericol sanatatea.…

- Cele mai noi creații din industria auto sunt expuse la Geneva in cadrul unei expoziții anuale care atrage producatori din intreaga lume. In acest an, mașinile de lux de la Ferrari, Mercedes sau Porche nu mai sunt marile vedete.