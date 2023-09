Stiri pe aceeasi tema

- Romania a obținut un punct mare cu Israel, la cum a decurs jocul, scor 1-1, in etapa a 5-a din preliminariile EURO 2024. Cu acest rezultat, naționala lui Iordanescu ramane pe locul secund in clasament, la o singura lungime peste Israel și doua sub Elveția, liderul grupei. La finele partidei de pe Arena…

- Nu ne mai desparte foarte mult timp pana la dubla pe care echipa nationala de fotbal o va disputa impotriva Israelului si a celor din Kosovo. Romania se afla pe locul al doilea in Grupa I a preliminariilor Campionatului European de Fotbal care va avea loc in 2024 in Germania.„Tricolorii” au strans 8…

- Am intrat in linie dreapta inaintea meciurilor echipei naționale din luna septembrie. Baieții noștri vor intalni Israel și Kosovo in doua partide programate pe teren propriu, care ne pot duce și mai aproape de calificarea la EURO 2024. Dupa opt ani de absența, „tricolorii” au o grupa accesibila și sunt…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, s-a enervat dupa ce a ascultat discursul selecționerului Edi Iordanescu de la finalul partidei Elveția – Romania, 2-2, din preliminariile EURO 2024. S-au mai jucat in grupa Romaniei: Belarus - Kosovo și Israel - Andorra. Rezultatele - aici„Tricolorii” ocupa…

- Dupa ce l-a criticat inainte de Elveția – Romania, Marius Șumudica și-a schimbat discursul dupa egalul din preliminariile EURO 2024, 2-2, și l-a laudat pe Edi Iordanescu. S-au mai jucat in grupa Romaniei: Belarus - Kosovo și Israel - Andorra. Rezultatele „Tricolorii” ocupa in acest moment poziția secunda…

- Mihai Stoica a vorbit despre cele mai importante absențe din lotul lui Edi Iordanescu pentru partidele din Kosovo și Elveția, din preliminariile EURO 2024. Elveția - Romania e urmatorul joc al „tricolorilor”. Se disputa luni, 19 iunie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima TV.„Tricolorii”…

- Edi Iordanescu, selecționerul „tricolorilor”, susține acum conferința de presa inainte de Kosovo - Romania, din preliminariile Euro 2024. In fața presei este și mijlocașul Tudor Baluța. Kosovo - Romania e programat vineri, 16 iunie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Antena 1. Elveția…