- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a incercat o data in plus sa dea vina pe Occident pentru razboiul din Ucraina, insa participantii la „Dialogul Raisina”, o conferinta pe teme geopolitice care a avut loc vineri la New Delhi, si-au facut simtit dezacordul, transmite sambata DPA, conform Agerpres.…

- Seful diplomatiei UE, Josep Borrell, a apreciat vineri ca se observa „o mica ameliorare” in plan diplomatic cu Rusia pe perioada reuniunii G20 din India, in pofida divizarilor legate de Ucraina, relateaza AFP. In marja reuniunii G20 care s-a incheiat joi fara un comunicat comun, secretarul de stat american…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, acuza Occidentul ca vrea sa transforme R. Moldova intr-o anti-Rusie dupa același scenariu ca al Ucrainei. Intr-un interviu pentru propagandistul Dmitri Kiseliov, acesta a lansat mai multe sperietori, acuzand președintele Maia Sandu ca ar vrea sa duca R. Moldova…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat joi, 2 februarie, ca Occidentul cauta sa transforme Republica Moldova, fosta republica sovietica, in „urmatoarea Ucraina”.”Este avuta acum in vedere R. Moldova pentru acest rol”, a sustinut Lavrov intr-un interviu pentru televiziunea publica…

- Ministrul de Externe al FR Serghei Lavrov a descris natura tranziției razboiului Rusiei cu Occidentul, el fiind citat de RIA Novosti. „Cind vorbim despre ceea ce se intimpla acolo, in Ucraina, vorbim despre faptul ca acesta nu mai este un razboi hibrid, ci aproape unul real, pe care Occidentul il pregatește…