Stiri pe aceeasi tema

- Nimeni nu va putea opri Axa Rezistenței in cazul in care vor continua crimele Israelului in Gaza, a amenințat liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, citat de Sky News.El a cerut, intr-un discurs ținut marți, ca oficialii israelieni sa fie judecați pentru crime impotriva palestinienilor…

- Președintele american Joe Biden, a reiterat marți, 10 octombrie, sprijinul SUA pentru Israel și a declarat ca, daca SUA ar fi atacate in modul in care Israelul a fost atacat in acest weekend, "raspunsul nostru ar fi rapid, decisiv și copleșitor", relateaza CNN, Sky News și The Guardian."Ca orice națiune…

- Ghidul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a negat marti ca tara sa se afla in spatele atacului masiv lansat de Hamas asupra Israelului, reafirmandu-și in acelasi timp sprijinul pentru „Palestina”.

- Ayatollahul Ali Khamenei, autoritatea suprema a Iranului, a negat marti ca tara sa se afla in spatele atacului masiv de simbata al Hamas asupra Israelului, reafirmind in acelasi timp sprijinul Iranului pentru "Palestina", relateaza AFP si Reuters. Intr-un discurs la o academie militara, transmis la…

- Mișcarea islamista Hamas a lansat sambata cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, intr-un asalt surpriza care a combinat luptatori inarmați care au traversat gardul de demarcație cu un baraj masiv de rachete lansate din Fașia Gaza. In Israel a fost introdusa alerta de razboi dupa ce mii…

- Un consilier al liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, i-a felicitat sambata pe luptatorii palestinieni pentru ca au lansat cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, a relatat site-ul semioficial de stiri ISNA, citeaza Reuters.

- Un consilier al liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, i-ar fi felicitat sambata pe militanții palestinieni pentru cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani. “Le uram bun venit luptatorilor palestinieni”, citeaza site-ul citat de Rahim Safavi. “Vom fi alaturi de luptatorii palestinieni…

- Mostafa Rajai a fost suspendat pe viata de catre autoritatile din Iran dupa ce a dat mana cu israelianul Maksim Sverisky, alaturi de care a urcat pe podiumul unei competitii mondiale Masters, sambata, la Wieliczka (Polonia), informeaza L’Equipe, potrivit News.ro.Republica Islamica Iran, dusmanul declarat…