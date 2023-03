Declaratii de avere - Ana Grecu, sef centru la Protectia Copilului Constanta (DOCUMENTE)

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit declaratiei de avere completate la data de 26 aprilie 2022, Madalin Stroescu a consemnat ca a incasat de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta 78.783 de lei, in timp ce sotia sa, psiholog in cadrul institutiei, a incasat 54.662 de lei. Conform propriilor…

- In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale Roxanei Florina Ruxanda, sef serviciu in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta In Sectiunea Documente puteti consulta declaratiile de avere si de interese ale Roxanei Florina Ruxanda.Cotidianul…

- Conform ultimei declaratii de avere, completata in martie 2023, Marina Epure detine un teren intravilan in ConstantaCotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai…

- Ana Maria Aneculaesei Baciu este sef birou la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta. bull; In declaratia de avere depusa in 2022, Ana Maria Aneculaesei Baciu a inscris un teren, o casa, un apartament, un autoturism si o motocicleta, dar a mentionat si un credit bancar.…

- In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale lui Marin Ristea, sef birou in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, sotul Mihaelei Ristea, sef serviciu in cadrul aceleiasi directii. In Sectiunea Document puteti consulta declaratiile…

Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile institutiilor, fie pe cel al Agentiei Nationale de Integritate.

In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale Antonetei Marcela Kreissl, sef serviciu in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta. In Sectiunea Documente puteti consulta declaratiile de avere si de interese ale Antonetei Marcela Kreissl.

In declaratia de interese completata in aprilie 2022, George Danila a mentionat ca este membru atat in Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania CECCAR , cat si in Sistemul European de Conturi.