- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a carui tara detine in prezent presedintia Consiliului Uniunii Europene, a denuntat marti 'agresiunea rusa' in estul separatist al Ucrainei, intr-o declaratie neobisnuit de puternica facuta in cadrul vizitei pe care o efectueaza la Kiev, si a lansat un apel…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, va merge in Germania sambata, pentru o intalnire cu cancelarul Angela Merkel, pentru a discuta despre conflictele din Siria si Ucraina, a anuntat luni guvernul german, potrivit Rador. Purtatorul de cuvant al cancelarului, Steffen Seibert, a precizat doar ca va fi vorba…

- Vorbind la o reuniune a ambasadorilor și a reprezentanților permanenți ai Federației Ruse, președintele rus Vladimir Putin a declarat ca intrarea Ucrainei in NATO o privește ca pe agresiune fața de Rusia și ca vede riscuri serioase de deteriorare a situației din regiunea Donbas, unde de mai mulți ani…

- CHIȘINAU, 19 iul — Sputnik. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a atenționat ca țara sa ar putea întreprinde acțiuni direct proporționale cu acțiunile agresive ale blocului militar NATO, care încearca sa atraga Ucraina și Georgia în orbita sa de influența. ©…

- Reactia Rusiei la decizia Aliantei Atlanticului de Nord de a acorda statutul de membru Ucrainei si Georgiei ar putea fi "extrem de negativa", a declarat presesdintele rus Vladimir Putin într-un interviu acordat postului Fox News. "Pentru noi reprezinta o amenintare…

- Reactia Rusiei la decizia Aliantei Atlanticului de Nord de a acorda statutul de membru Ucrainei si Georgiei ar putea fi "extrem de negativa", a declarat presesdintele rus Vladimir Putin intr-un interviu acordat postului Fox News, relateaza site-ul agentiei Tass, potrivit

- La conferinta comuna cu presedintel SUA, Donald Trump, Vladimir Putin a reluat majoritatea tezelor propagandistice referitoare la razboiul din Ucraina. Astfel, el a declarat ca se așteapta ca SUA sa influențeze „mai ferm” partea ucraineana pentru punerea in aplicare a acordurilor de la Minsk, sugerand…

