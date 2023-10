Stiri pe aceeasi tema

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat vineri ca Varsovia a respins declaratie comuna referitoare la migratie adoptata la finalul summitului informal al Uniunii Europene de la Granada, relateaza Reuters, conform news.ro.Ca urmare, declaratia comuna ar urma sa abordeze doar celalalt subiect…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a subliniat, in concluziile reuniunii informale a Consiliului European de la Granada, ca primirea țarii noastre in Schengen va transmite un semnal puternic cu privire la unitatea și solidaritatea de acțiune europeana.

- Opozitia Poloniei si Ungariei fata de pactul UE privind migratia a impiedicat adoptarea unei declaratii finale comune a summitului european de la Granada, care sa includa si acest subiect. "Sunt responsabil de securitatea Poloniei. Ca politician responsabil, resping oficial tot paragraful cu concluziile…

- Budapesta și Varșovia au dat de ințeles ca ar putea bloca declarația summitului informal al UE care se desfașoara la Granada, vineri, daca partenerii europeni nu le vor asculta nemulțumirile, scriu AFP și The Guardian. Liderii celor 27 de state membre ale UE s-au intalnit vineri la summitul din Spania,…

- Premierul maghiar a declarat printre altele ca exista „multe intrebari” și „indoieli” cu privire la aderarea Kievului la UE, adaugand ca liderii blocului comunitar au nevoie de o discuție strategica pe aceasta tema, scrie The Guardian.Premierul maghiar Viktor Orban și-a inceput ziua de vineri postand…

- Costul urias al extinderii a fost dezvaluit in contextul in care 51 de lideri europeni se intalnesc la Granada, in Spania, in cadrul unei reuniuni a Comunitatii Politice Europene, pentru a discuta urmatoarele etape pentru cei noua vecini care asteapta sa adere la UE. „Toate statele membre vor trebui…

- Uniunea Europeana ar putea deveni la fel de dependenta de China pentru bateriile cu litiu-ion si pile de combustibil, pana in 2030, precum a fost de Rusia pentru energie inainte de razboiul din Ucraina, daca nu va masuri puternice, arata un document pregatit pentru liderii UE, transmite Reuters.Documentul,…

- Ministrul spaniol al Agriculturii, Luis Puchades, a declarat luni ca interzicerea unilaterala a importurilor de cereale ucrainene de catre orice stat membru UE pare ilegala, in timp ce Franta sustine ca miza este solidaritatea europeana, transmite Reuters.Vorbind inaintea planificatei intalniri a…