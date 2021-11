Decizie NUCLEARĂ a Chinei: Își cvadruplează arsenalul atomic până în 2030 China intenționeaza sa iși cvadrupleze arsenalul nuclear pana in 2030, potrivit unei evaluari a Pentagonului care indica o schimbare in politica chineza cu implicații mari pentru echilibrul puterii militare, conform Financial Times. Departamentul american al apararii a declarat ca China ar putea avea 700 de focoase nucleare transportabile pana in 2027 și ca iși va crește arsenalul - estimat in prezent la circa 200 de focoase - la cel puțin 1.000 de focoase pana la sfarșitul deceniului. Este o creștere dramatica fața de estimarile de anul trecut, cand Pentagonul a spus ca China este pe… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

