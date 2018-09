Chestiunile școlare raman cele mari, ținand, cum se zice la șosele, de ”infrastructura” sistemului de invațamant. Pana atunci, spune un director de școala din Cluj Napoca, ne mananca ”lucrurile marunte”. Unul dintre ele ar fi closetele din curțile școlilor. Constatarea e facuta și de ministrul Popa, prezent festiv la deschiderea școlii: Ministrul Educatiei Nationale, […] Articolul Decizie ministeriala festiva: Școlarii nu mai trebuie sa faca pipi in closete situate in curți! apare prima data in AM Press .