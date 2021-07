Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul premierului japonez Yoshihide Suga a decis joi sa plaseze Tokyo sub o noua stare de urgenta sanitara, pe fondul cresterii numarului de cazuri de coronavirus, stare care va ramâne în vigoare pe toata durata Jocurilor Olimpice, programate în perioada 23 iulie - 8 august, informeaza…

- Starea de Urgența sanitara va fi reintrodusa pe toata durata Jocurilor Olimpice de la Tokyo, a confirmat joi guvernul nipon, informeaza AFP, citata de Agerpres . Yasutoshi Nishimura, ministrul japonez responsabil cu Covid-19 a precizat ca noua stare de urgenta sanitara, care va fi oficializata in cursul…

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo au facut publica lista regulilor pe care fanii trebuie sa le respecte pe durata competițiilor, iar aceastea sunt foarte stricte. Presedintele comitetului de organizare, Seiko Hashimoto, a declarat ca "starea de spirit festiva va trebui eliminata"…

- Experții medicali japonezi au avertizat vineri, 18 iunie, ca desfașurarea Jocurilor Olimpice 2020 de la Tokyo, programate in perioada 23 iulie – 8 august, in timpul pandemiei de COVID-19 ar putea duce la creșterea infecțiilor și au declarat ca organizarea competiției fara spectatori este opțiunea cel…

- Președintele comitetului de organizare Tokyo 2020 a exclus anularea sau amanarea ulterioara a Jocurilor Olimpice, in timp ce guvernele orașelor și profesioniștii din domeniul medical au exprimat indoieli cu privire la faptul ca evenimentul poate avea loc in condiții de siguranța pe fondul pandemiei.…

- ​Sute de atleti, inclusiv sprinterul american Justin Gatlin, au participat, duminica, la un eveniment pe Stadionul Olimpic din Tokyo, cu ocazia caruia organizatorii au testat operatiunile si masurile împotriva coronavirusului, cu mai putin de trei luni înainte de startul Jocurilor Olimpice,…

- Premierul japonez Yoshihide Suga a declarat vineri starea de urgenta la Tokyo si in prefecturile vestice Osaka, Kyoto si Hyogo, cu trei luni inaintea debutului Jocurilor Olimpice de vara prevazute in capitala Japoniei, in efortul de a stopa cresterea numarului de cazurilor de infectare cu Covid-19,…

- Inotatoarea americana Katie Ledecky, cvintupla campioana olimpica, a anuntat ca intentioneaza sa intre in istoria Jocurilor Olimpice, in aceasta vara la Tokyo, incercand sa cucereasca titlurile la 200 m si 1.500 m liber in aceeasi zi, informeaza AFP. Ledecky (24 ani) vizeaza cinci medalii…